В результате ночного обстрела Марьинки повреждены четыре дома. Главная

По состоянию на 09:15 в полицию поступили сообщения от местных жителей Марьинки о повреждениях домов по четырем адресам – Первомайская, 60, Горького, 21, Матросова 11а и 14а. В домах повреждены крыша, окна, двери, забор. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

Кроме того, в результате обстрела пострадал КПВВ Марьинка. Зафиксированы повреждения модуля и дорожного покрытия.

На данный момент информации о погибших или раненых нет. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. На местах работает полиция.

Предварительная правовая квалификация – ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Напомним 2 февраля около 8:30 незаконные вооруженные формирования обстреляли из минометов окрестности прифронтового города. Была ранена женщина, 1961 года рождения, повреждено здание по ул. Красноармейской.

Учебный процесс в школах Марьинки приостановлен. Предварительно обучение будет возобновлено в 6 февраля.