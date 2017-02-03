Сегодня еще раз попробуют восстановить электроснабжение Авдеевки. Главная

Российская сторона в СЦКК предоставила письменные гарантии прекращения огня с 7:00 до 18:00 в районе обрыва линии электропередач у Авдеевки. Бригады энергетиков готовятся к выезду для проведения ремонтных работ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Донецкой ОВГА Павел Жебривский.

«Российская сторона в СЦКК предоставила письменные гарантии прекращения огня с 7:00 до 18:00 в районе порыва ЛЭП у Авдеевки. Бригада электромонтажников в сопровождении саперов готовится к выезду на восстановление ЛЭП. Со стороны временно оккупированной территории также выезжает бригада электромонтажников», – написал Жебривский.