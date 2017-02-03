С 6 февраля желающие могут зарегистрироваться на ВНО. Новости

С 10:00 6 февраля с помощью сервиса «Зарегистрироваться», размещенном на официальном сайте Украинского центра оценивания знаний, желающие принять участие во внешнем независимом оценивании смогут сформировать и распечатать регистрационную карточку. Об этом рассказал директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий, сообщает пресс-служба Донецкого регионального центра оценивания качества образования.

Карточка является одним из обязательных документов для осуществления регистрации. Распечатать ее можно самостоятельно или обратиться в пункт регистрации. Для выпускников текущего года пункты регистрации созданы по месту их обучения.

Выпускники текущего года, заполняя регистрационную карточку, должны указать названия учебных предметов, по которым им будут засчитаны результаты ВНО как оценки государственной итоговой аттестации (ГИА).

Выпускники, которые успешно прошли регистрацию, получат от регионального центра сертификат внешнего независимого оценивания, информационный бюллетень и регистрационное сообщение участника ВНО.

Регистрация продлится до 17 марта. Изменения в регистрационные данные можно вносить до 31 марта.

Подробная информация о порядке регистрации на внешнее независимое оценивание будет представлена на официальном сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Также Центр оценивания качества образования назвал главные особенности проведения ВНО-2017.

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