Проверки соцвыплат ужесточат. Кто может лишиться выплат. Главная

Как заявил министр финансов Александр Данилюк, в минувшем году в результате такого аудита госбюджетом было сэкономлено около 10 млрд грн. В нынешнем году верификацию планируют существенно расширить за счет усиления полномочий Минфина, резкого увеличения штата инспекторов и получения полного доступа к новым персональным данным украинцев. Само слово «верификация» буквально означает – проверка справедливости. Таким образом, верификация социальных выплат – это проверка законности начисления финансовой помощи от государства и отмена этой помощи тем, кто получает ее без соответствующих оснований. Немного забегая вперед, можно сказать, что в Украине верификации уже подверглись 11 социальных программ, а именно: помощь переселенцам и чернобыльцам; субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и покупку твердого бытового топлива и сжиженного газа; выплаты пенсий; помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям и инвалидам; субвенции на строительство или покупку жилья для семей погибших и инвалидов АТО; оплата санаторного лечения отдельных категорий населения и ежегодная денежная помощь ветеранам войны.

Букет из причин

На первый взгляд, оснований для начала массовых проверок социальных выплат было вполне достаточно. К примеру, можно вспомнить о том, что в начале 2015 года в городе Константиновка в одном доме было обнаружено... 10,5 тыс. зарегистрированных жильцов. Или о том, что согласно паспортным данным, возраст более 100 лет имело около 1800 украинцев. Или о том, что в зоне АТО совершенно необъяснимым образом уровень смертности населения… снизился сразу на 17%. В то же время, в общем и целом, статистика показывала, что в Украине система социальных выплат населению как бы самая честная и справедливая в мире. Так, если в США уровень ошибок в системе социальных выплат составляет 5,1%, в Ирландии – 7%, а в Индии и вовсе – 53%, то в Украине таких ошибок было… менее 1%, чего в природе быть не могло. Очевидно напрашивался вывод о том, что финансовые потоки социальных выплат в Украине на самом деле либо контролировались очень слабо, либо не контролировались вовсе.

С другой стороны общеизвестно, что в результате серьезных экономических проблем последних лет Украина с большим трудом справляется с бюджетным финансированием социальной сферы. Это и понятно, если вспомнить, что социальные расходы – самая крупная статья расхода госбюджета Украины. На нее тратится примерно 40% всех средств, или 360 млрд грн. Поэтому обоснованно предполагалось, что верификация социальных выплат позволит значительно сократить эти самые выплаты из бюджета. Опять же, забегая наперед, можно констатировать, что эти надежды в чем-то оправдались. «Процесс верификации социальных выплат, начатый в марте 2016 года, позволил сэкономить в общей сложности порядка 10 миллиардов гривен», – заявил месяц назад министр финансов Александр Данилюк.

Список главных «подозреваемых»

Если взглянуть на структуру социальных выплат, то легко заметить, что есть массовые (почти всенародные) виды выплат, а есть выплаты, которые получает относительно небольшое количество людей. К примеру, пенсии в Украине получает примерно 12,2 млн человек с общим объемом выплат – 264 млрд грн в год. А помощь при усыновлении ребенка получает только 3,5 тыс. человек, и общие выплаты здесь лишь 50 млн грн. Поэтому вполне логично, что, разворачивая верификацию, правительство сконцентрировалось в первую очередь на наиболее массовых социальных выплатах.

По уровню затрат первая шестерка социальных выплат в Украине выглядела так: пенсии – 12,2 млн человек получают 264 млрд грн в год; помощь на детей – 1,38 млн человек получают 22,25 млрд грн в год; оплата коммунальных услуг – 5,35 млн человек получают 12,17 млрд грн в год; субсидии на оплату коммунальных платежей – 8 млн человек получают 12,1 млрд грн; пособия по безработице – 400 тыс. человек получают 8,26 млрд грн в год и пособия по временной нетрудоспособности (проще говоря – больничные) – 4,87 млн человек получают 8 млрд грн в год. (Все данные за 2015 год. Данных за 2016 год официальная статистика пока не дала, но изменения в порядке цифр будут вряд ли). Именно вокруг этих статей в основном и развернулась верификация-2016. В минувшем году она проходила в основном через унифицирование информации о получателях из разных реестров, ее сопоставление, а также анализ официально подаваемых украинцами данных о себе.

Минсоцполитики защитил пенсионеров?!

Первые проверки коснулись пенсионеров. У них проверяли в основном действительность предъявленных паспортов и идентификационных кодов, а также физическое присутствие пенсионеров в рядах ныне живущих. Наибольшие нарушения в этом смысле, на удивление многих, выявлены не в Донецкой или Луганской, а в Киевской и Днепропетровской областях. Хотя Донецкая область вошла в тройку «призеров». В результате верификации Минфин изначально направил в Пенсионный фонд рекомендации по записям на 503 тыс. получателей пенсий, которые вызвали у него серьезные сомнения (после часть из них стала трактоваться как поправки и исправления). Окончательных результатов на данный момент нет, но промежуточные вызывают двоякое чувство. «По состоянию на 1 декабря 2016 года, Пенсионным фондом взято в работу 201,1 тыс. записей по получателям пенсионных выплат. Из них на сегодня обработано 105,9 тыс. и находятся в проработке 95,2 тыс. Результаты этой работы свидетельствуют, что по 80 тыс. записей выплаты пенсий органами Пенсионного фонда прекращены еще до верификации, а по 25,9 тыс. – подтверждена правомерность пенсионных выплат», – официально заявили в Фонде. В Пенсионом фонде особо подчеркнули, что, несмотря на «лавину» рекомендаций Минфина, массовых и системных нарушений не нашли. Самое распространенное нарушение – так называемые «мертвые души», то есть получение пенсии после смерти пенсионера. И таких нарушений официально зарегистрировано всего 59.

«По итогам проверки на основании рекомендаций Минфина, не выявлены случаи двойных выплат и выплат умершим. В отдельных случаях исправлены персональные данные, что связано с изменением паспортных данных, отказом от регистрационного номера учетной карты налогоплательщика после назначения пенсий, некорректным внесением информации о таком номере. Указанная в ряде писем Минфина информация не подтверждается», – заявил министр труда и социальной политики Андрей Рева. Впрочем, в ходе верификации обнаружилось, что в стране работает сразу несколько мошеннических схем получения пенсий. В частности, зафиксировано неоднократное одномоментное оформление большого количества пенсий по поддельным паспортам. Но это вопрос скорее к правоохранительным органам, а не пенсионерам…

Невозвратные субсидии и их возврат

С субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг ситуация сложилась несколько иная. По этому поводу Минсоцполитики получил от Минфина еще почти 521 тыс. записей, которые так или иначе показались экспертам подозрительными. Основных причин, по которым украинцев лишали субсидий на жилищно-коммунальные услуги, по большому счету, всего две: предоставление недостоверной информации о доходах (сокрытие доходов) и однократная покупка на 50 тыс. грн и больше в течение последнего года до оформления субсидии. Что касается последнего, то уже известно, что примерно 100 тыс. получателей субсидий купили недвижимость или участок земли стоимостью более 50 тыс. грн, то есть формально не имеют право на субсидию. Уже около 7 тыс. украинских семей субсидии лишены. Причем тут есть значимые нюансы. «Как выяснилось в ходе проверки, при обращении за субсидией не все сообщили о недавних покупках на сумму свыше 50 тыс. грн. Сумма лишних субсидий составила почти 1,1 млн. грн – это очень большие деньги. Некоторые семьи согласились сами компенсировать траты государства и уже вернули около 211 тыс. грн. В отношении остальных готовят судебные иски…», – сообщила начальник управления социальной защиты Львовского горсовета Наталия Демкович. То есть все полученные субсидии придется вернуть.

Интересно, что и здесь есть масса подводных камней, некоторые из которых расставляет само правительство. К примеру, изначально однократные траты более 50 тыс. грн на медицинские операции уважительной причиной при начислении субсидий не считались. И если при верификации такое обнаруживалось, получателей субсидий лишали право на них и заставляли вернуть уже полученные деньги. Но затем это условие пересмотрели. Как и некоторые другие. Вообще, правила получения субсидий на услуги ЖКХ за последние несколько лет изменились уже несколько раз. Это вносит серьезную неразбериху в вопрос и сильно увеличивает количество «нарушителей».

И другие «преступные» лица

Вопрос с социальной помощью на детей вообще был решен быстро и довольно просто. «В данный момент идет процесс верификации льгот одиноких матерей. Эту льготу получали 600 тыс. женщин. Сейчас они проходят перерегистрацию. По нашим оценкам, получать помощь будут около 400 тыс. женщин», – заявил еще в феврале прошлого года тогдашний глава Минсоцполитики, а ныне вице-премьер Павел Розенко. Интересно, что само заявление случилось на фоне полного прекращения выплат помощи всем. Как оказалось, выплаты прекратили на три месяца из-за «перенастройки системы». Тогда же он внес ясность и о выплатах переселенцам. По его словам, 30-40% этих выплат осуществляются незаконно, и должны быть остановлены. В итоге, все оказалось не так страшно, но все равно впечатляюще. Подозрения Минфина вызвали почти 234 тыс. переселенцев с общей суммой выплат в 176 млн. грн преимущественно в Донецкой и Луганской областях. Вернее, их паспорта и идентификационные коды. Что, в общем, не удивительно, учитывая, как часто во время боевых действий мирные жители утрачивают свои документы. Не миновала чаша сия и безработных. Госслужба занятости получила от Минфина более 235 тыс. «подозрений» на общую сумму в 484 млн грн. Никаких комментариев по этому поводу руководство службы не дало, а окончательные действия службы неизвестны.

В общей сложности управление верификации и монетизации выплат при Минфине Украины дало более 1,44 млн рекомендаций о прекращении неправомерных выплат в общей сложности более чем на 10 млрд грн. Однако это совсем не конец. Это лишь начало. «В нынешнем 2017 году мы будем усиливать меры верификации и менять подходы для увеличения ее эффективности», – сообщил министр финансов Александр Данилюк. Что именно собираются делать чиновники, и как это будет происходить?

«Копать» станут глубже

Прежде всего, планируется охватить новые данные об украинцах, которые раньше так или иначе оставались недоступными или были не задействованы. «Скоро заработает более качественная система проверки доходов получателей субсидий. Это поможет отсеять недобросовестных получателей. При оформлении субсидий следует учитывать общее материальное состояние получателя, а не те доходы, которые он декларирует. Далеко не все виды доходов учитываются в общий доход. Ни депозит, ни проценты по депозиту, уже не говоря о наличии предметов роскоши: нескольких домов или самолетов – об этом вообще не идет речи. Ведь очень несправедливо, когда в доходах человека учитываются стипендии, социальная помощь, помощь по инвалидности, заработная плата, а вещи, которые свидетельствуют о роскоши – нет. Человек может официально не работать, не иметь зарплаты, но получать какие-то дивиденды, доходы от инвестиционной деятельности, жить за счет того, что у него проценты по депозитам, и одновременно получать субсидию», – сообщила на днях эксперт по вопросам социальной политики института общественно-экономических исследований Марианна Онуфрик.

Нежданные социальные гости

На исходе 2016 года в Украине начался этап так называемой телефонной верификации, когда людей обзванивали и уточняли их данные. Скорее всего, эта практика станет повсеместной. Кроме того, верификаторы должны выйти «в поле». Нет, Минфин еще с начала 2016 года проводил так называемую проверку доходов граждан косвенным методом (в основном опросом соседей). Результаты этой деятельности превзошли самые смелые ожидания чиновников. По данным Минфина, такими методами обнаружили более 60 тыс. человек, которые скрывали свои доходы. Речь идет о сдаче жилья внаем или аренду, занятия репетиторством, нелегальным извозом или торговлей на рынке урожаем из собственного сада или огорода. В нынешнем году эту работу собираются существенно расширить. Для этого в Минсоцполитики с 1 июля 2017 года должны создать социальную инспекцию со штатом в 550 человек (кстати, это одно из условий МВФ для предоставления следующего транша). Главной задачей подразделения будет контроль за предоставлением социальной помощи, то есть именно верификация. Для большей эффективности новая инспекция будет выведена из подчинения руководителей местных органов социальной защиты населения. Инспекторы должны будут посещать получателей социальной помощи, чтобы определять степень их бедности (оценивать насколько новые в доме мебель и бытовая техника) и находить их дополнительные источники для существования, о которых получатели помощи не уведомили государство, но которые могут повлиять на размер или даже сам факт назначения помощи. Проще всего это сделать в беседе с соседями. Если вдруг окажется, что кто-либо из зарегистрированных в жилье, которым начисляется плата за услуги ЖКХ, имел дополнительные источники дохода, не указанные в декларации; сдавал внаем или аренду жилье или его часть; работал без оформления; получал доход от содержания скота, птицы, других животных, доход от народных промыслов, использования имеющейся сельхозтехники, грузовой машины, микроавтобуса и тому подобное, то субсидия не просто отменяется. Она полностью возвращается. То же самое происходит, если оказывается, что в квартире или доме проживает больше людей, чем официально зарегистрировано.

Несколько дней назад коммунальщики начали рейды по квартирам жителей Киева, побывав в 32 многоэтажках. Смысл таких рейдов еще в конце прошлого года объяснил вице-мэр столицы Петр Пантелеев. По его словам, власти планируют проверять сколько человек живет в квартирах и выявлять украинцев без регистрации в квартирах без счетчиков на холодную и горячую воду. Цель – заставить их платить за воду. Как известно, платежи на горячую и холодную воду в квартирах без счетчиков рассчитываются по количеству проживающих там людей. То есть, по сути, происходящее – это такая форма верификации коммунальных платежей и субсидий на них. Возьмут ли этот опыт на вооружение в других городах, пока неясно. Но в Киеве рейды будут продолжены…

Еще больше прав

Также Минфин, крайне недовольный тем, что большая часть его рекомендаций не принимается и не выполняется, уже подготовил изменения в постановление о порядке проведения верификации. Они позволят министерству останавливать любые социальные выплаты самостоятельно или приказывать (!) остановить эти выплаты другим министерствам или органам власти. Если бы эта норма работала сейчас, то Минфин бы уже заблокировал выплаты примерно 1,5 млн украинцев. Однако в настоящий момент, по закону, Минфин не имеет права заблокировать социальные расходы. Он может лишь рекомендовать Минсоцполитики, Пенсионному фонду и Госслужбе занятости определенные действия, что позволяет им иметь по этому поводу свое мнение. Но в нынешнем 2017 году все может кардинально измениться, и эти изменения ничего хорошего населению не сулят.

И, наконец, правительство собирается ввести контроль за доходами и расходами всех украинцев. Речь идет о идее «нулевого декларирования», которое действует с 2016 года для крупных чиновников и политиков. Сейчас его хотят сделать обязательным для всех, чтобы контролировать все доходы и их соответствие расходам. Причем если кто-то не сможет объяснить в «нулевой» декларации, где он взял деньги на покупку дорогих товаров, с него взыщут штраф в 10% от «сокрытой» суммы, 18% подоходного налога и 1,5% военного налога. Впрочем, в нынешнем 2017 году планируется лишь разработать проект закона о всеобщем декларировании для физических лиц и фискального контроля с использованием непрямых методов контроля (в т. ч. опроса соседей). Непосредственно до подачи деклараций населением дело дойдет лишь в 2019 году.

Михаил Попов