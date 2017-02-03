Режим прекращения огня – это базовое требование, – Апакан о ситуации в Авдеевке. Главная

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан призвал стороны конфликта на Донбассе прекратить боевые действия для проведения ремонтных работ, а также сообщил, что наблюдатели зафиксировали высокую интенсификацию боевых действий в районе Авдеевки. Об этом, как сообщает «Интерфакс-Украина», Апакан сообщил во время заседания Совбеза ООН 2 февраля.

«За последние дни количество нарушений режима прекращения огня стало не только частым, но и более серьезным. 29 января интенсификация боевых действий вокруг Авдеевки стала намного большей, чем за последние месяцы. 1 февраля в Донецком регионе взрывы достигли количества 10 тыс. – это самое большое количество взрывов, которое было зафиксировано миссией. Наибольшее в районе Авдеевки-Ясиноватой… Режим прекращения огня – это базовое требование. Мы призываем незамедлительно прекратить столкновения», – сказал Эртурул Апакан.

По его словам, такая интенсивность боевых действий привела к сложной гуманитарной ситуации в регионе, население Авдеевки остается без тепла, воды и электроэнергии. «Ремонтные работы невозможно проводить из-за обстрелов, должен быть доступ для ремонтных бригад для восстановления электроснабжения», – отметил Апакан.

По его словам, стороны должны прекратить огонь, чтобы ремонтные бригады имели возможность осуществить работы по восстановлению тепло, водо- и электроснабжения Авдеевки.

Эртурул Апкан также подчеркнул, что наблюдатели СММ должны иметь беспрепятственный доступ к территории конфликта, для того чтобы осуществлять мониторинг.

Он также призвал стороны немедленно отвести вооружения на установленное Минскими соглашениями расстояние. «Вывод тяжелого оружия – это еще одно обязательное условие. Также важно продолжить работу на участках разведения», – отметил он.