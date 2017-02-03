Червоногвардейский и Куйбышевский пункты выдачи помощи от Штаба Ахметова остаются закрытыми. Новости

Сегодня, 3 февраля, из-за сильных обстрелов закрытыми остаются два пункта выдачи гуманитарной помощи от Штаба Рината Ахметова – в Червоногвардейском районе Макеевки и Куйбышевском районе Донецка. Об этом сообщает пресс-служба Гуманитарного штаба «Поможем».

Пункты возобновят работу, как только исчезнет угроза опасности для мирных жителей и волонтеров. Оперативную информацию о работе пунктов выдачи можно получить на сайте Гуманитарного штаба либо по телефону горячей линии 0 800 509 001.