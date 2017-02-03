Где в Краматорске переселенцам оказывают помощь. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) зарегистрировано 50 тыс. переселенцев, но в связи с ситуацией в Авдеевке их может стать больше. Краматорск готов принять 500 человек из Авдеевки, которая уже пятый день находится под интенсивными обстрелами, и из-за этого в городе нет света, отопления и воды.

Советник по делам временно перемещенных лиц в Донецкой области в Министерстве социальной политики и координатор «SOS-Kramatorsk» Александр Ворошков говорит, что если жителей Авдеевки все же эвакуируют в Краматорск, то они будут обеспечены гуманитарной помощью и временным жильем.

По словам Ворошкова, накануне в краматорском офисе ООН состоялось совещание представителей международных и государственных гуманитарных организаций – Красного Креста, Датского совета по делам беженцев, Норвежского совета по делам беженцев, чешской организации «Человек в беде» и многих других. Они договорились о координации своей работы в предоставлении гуманитарной помощи жителям Авдеевки: как распределять помощь так, чтобы ее хватило всем.

В Краматорске сейчас официально зарегистрировано 50 тыс. переселенцев, но, по словам, Ворошкова, постоянно в городе проживают 7-8 тыс. человек.

«Цифра колеблется, потому что часть из них ездит туда-сюда. Жилья нет, жилье достаточно дорогое, работу тоже не все могут найти. Кому-то надо поехать родственникам помочь, кому-то надо за жильем посмотреть, кто-то на заработки ездит», – говорит советник Минсоцполитики.

Ворошков отмечает, что сейчас в Краматорске нет новых переселенцев, и город уже прошел ту стадию, когда временно перемещенным людям просто предоставляли гуманитарную помощь.

«По международным соцстандартам, острая гуманитарная помощь – продукты, средства гигиены, одежда – необходима приблизительно первые полгода, пока человек приехал, разобрался в ситуации, восстановил выплаты социальные либо устроился на работу, детей определил в садик или школу. И затем уже другие программы для переселенцев начинают работать», – говорит он.

После этого идет стадия легкого восстановления.

Сейчас переселенцы в Краматорске получают гуманитарную помощь следующего плана:

психологическая помощь,

острая юридическая помощь,

точечные программы денежной помощи людям в особо трудных жизненных ситуациях (пенсионеры от 70 лет, многодетные семьи, инвалиды, одинокие родители, дети-сироты),

профессиональные программы (помощь в поиске работы, начало собственного бизнеса или самозанятости, переобучение или дообучение).

Бесплатные юридические консультации в Краматорске предоставляют следующие организации:

Краматорский местный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи;

SOS-Kramatorsk;

Датский совет по белам беженцев;

Норвежский совет по делам беженцев;

Общественная организация «Страна свободных людей»;

Благотворительный фонд «Каритас Украины».

Психологическую помощь в Краматорске оказывают:

Центр местной активности «Старый город»;

Центр психосоциальной адаптации;

Благотворительный фонд «ADRA-Украина»;

Общественная организация «Страна свободных людей»;

Благотворительный фонд «Каритас Украины».

Индивидуальные программы помощи людям в сложных жизненных ситуациях работают в благотворительном фонде «Каритас Украины» и благотворительном фонде «ADRA-Украина».

Помощь в трудоустройстве, профориентации и переподготовке, гранты для бизнеса предоставляют:

Благотворительный фонд «Каритас Украины»;

«Центр занятости свободных людей»;

Коворкинг «FreeUA»;

SOS-Kramatorsk;

Датский совет по делам беженцев.

Социальная адаптация переселенческой молодежи – это направление Общественной организации «Страна свободных людей» и молодежной платформы «Вільна Хата».

Помощь во временном жилье оказывает общественная организация «Страна свободных людей».

По ссылке можно перейти на карту, где можно увидеть, где именно расположены вышеперечисленные организации, узнать их контакты и более подробно изучить информацию о помощи, которую они предоставляют переселенцам.

Источник: КраматорскPost

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