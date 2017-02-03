Медики рассказали о состоянии раненного в Авдеевке фоторепортера из Великобритании. Главная

33-летний фоторепортер из Великобритании, который пострадал вчера во время обстрела прифронтовой Авдеевки, получил множественные осколочные ранения лица, проникающее ранение левого глаза и ранение грудной клетки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главного врача по оказанию экстренной медицинской помощи Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Александр Толубаев.

«Ранен в Украине. Крис, 33 года. Фоторепортер из Великобритании. Доставлен ночью реанимобилем. Ранение получил в Авдеевке. Находился возле окна во время минометного обстрела. Множественные осколочные ранения лица, проникающее ранение левого глаза, ранение века правого глаза. Слепое непроникающее ранение грудной клетки. Обследовали в приемном отделении Больницы Мечникова. Отдали офтальмологам», – написал Толубаев.