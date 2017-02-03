Состояние раненого в Авдеевке сотрудника ГСЧС стабильное – пресс-служба ведомства. Главная

Состояние раненого накануне в районе образовательной школы №2 в Авдеевке во время разгрузки гуманитарной помощи сотрудника ГосЧС сейчас стабильное, он находится в госпитале в реанимации после операции, вопрос его перемещения в медучреждение в другом городе еще решается. Об этом в комментарии «УНН» сообщила спикер ГУ ГосЧС в Донецкой области Вероника Бахал.

Напомним, 2 февраля в Авдеевке при обстреле погиб водитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Горбень. Тяжелое ранение получил подполковник ГСЧС Дмитрий Третейкин.