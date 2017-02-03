Нацбанк повысил прогноз по инфляции на 2017 год. Главная

Нацбанк повысил прогноз по инфляции на 2017 год с 8% до 9,1% и сохранил его на 2018 год на уровне 6%. Об этом, как информирует «Голос столицы», сообщается на сайте НБУ со ссылкой на новый ежеквартальный инфляционный отчет.

НБУ отметил, что пересмотр прогноза по инфляции на 2017 год в сторону повышения обусловлен эффектами двукратного повышения минимальной заработной платы с 1 января 2017 года.

Однако, как полагает центробанк, уже в 2018 году инфляция вернется к центральному значению целевого диапазона, а в среднесрочной перспективе ожидается стабилизация базовой инфляции на уровне около 5% на фоне проведения взвешенной монетарной и фискальной политики.

Также регулятор напомнил, что прогнозирует постепенное ускорение экономического роста в 2017-2018 годах до 2,8% и 3% соответственно благодаря усилению роли частного потребления после повышения минимальной зарплаты.

«Вследствие дополнительного инфляционного давления от повышения минимальной заработной платы ожидается достаточно сдержанное смягчение монетарной политики, и реальные процентные ставки будут оставаться относительно высокими для поддержания привлекательности сбережений в национальной валюте», — отмечает НБУ.