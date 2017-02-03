Находящиеся в Авдеевке танки участия в боях не принимают, – Минобороны. Главная

Находящиеся в Авдеевке танки состоят в оперативном резерве для предотвращения прорыва противника и участия в происходящих сейчас боевых действиях не принимают. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины.

«В связи с распространением отдельными интернет-ресурсами информации о якобы подведении танков к линии соприкосновения пресс-центр штаба АТО сообщает, что упомянутая бронетехника находится в оперативном резерве украинских войск с целью адекватного реагирования в случае попытки противника прорвать оборону украинских войск. Танки участия в боевых действиях не принимают», – сказано в сообщении Минобороны.