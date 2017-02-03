В Мариуполе за два месяца работы катка посетители сломали треть коньков. Ремонту они не подлежат (Фото). Новости

В Мариуполе с момента открытия 27 ноября 2016 года катка на одной из площадей в центе города его посетило 61 тыс. 200 жителей. Об этом сообщили в администрации аттракциона.

Так, в первые дни работы каток посещало по 1000 человек, на начало февраля на лед выходит до 900 человек ежедневно.

Основной наплыв посетителей начинается во второй половине дня, когда заканчиваются занятия у школьников и студентов. Такая активная посещаемость влияет на износ коньков.

«Перед открытием в город было завезено 200 пар коньков, еще 100 пар предоставили власти Мариуполя. На сегодня безвозвратно, полностью сломаны около 100 пар коньков. 60 пар вернули в прокат после ремонта», – уточнили работники катка.