В Мариуполе за два месяца работы катка посетители сломали треть коньков. Ремонту они не подлежат (Фото). Новости

В Мариуполе с момента открытия 27 ноября 2016 года катка на одной из площадей в центе города его посетило 61 тыс. 200 жителей. Об этом сообщили в администрации аттракциона.
Так, в первые дни работы каток посещало по 1000 человек, на начало февраля на лед выходит до 900 человек ежедневно.
Основной наплыв посетителей начинается во второй половине дня, когда заканчиваются занятия у школьников и студентов. Такая активная посещаемость влияет на износ коньков.
«Перед открытием в город было завезено 200 пар коньков, еще 100 пар предоставили власти Мариуполя. На сегодня безвозвратно, полностью сломаны около 100 пар коньков. 60 пар вернули в прокат после ремонта», – уточнили работники катка.
Источник: MRPL.city
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