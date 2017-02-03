Заслуженный журналист Украины написал открытое письмо о переименовании Северодонецка. Главная

Заслуженный журналист Украины, член Общественного совета Северодонецка (Луганская обл.), секретарь Луганской региональной организации НСЖУ Семен Перцовский написал открытое письмо народному депутату Украины Александру Бригинцу, в котором высказал свою позицию относительно идей переименования Северодонецка.

«Сторонники "речного" происхождения имени Северодонецка яро настаивают на недостаточной грамотности "совков", тех, кто, выводя это слово в середине прошлого века, якобы перепутал слова "Сіверський" и "Северный", "Північний". Хочу, наконец, реабилитировать наших первостроителей. Предложенное ими название не подпадает ни под декоммунизацию, ни под условно-речевые изменения. Можно только выяснять: что целесообразнее – Сіверодонецьк или Північнодонецьк. Или лучше (по украинскому правописанию, где не встретишь такого соседства двух "є") – Сєверодонецьк. Потому что при «крещении» города, по большому счету, никто ничего не перепутал. Это потом на картах, в справочниках, при различных переводах и толкованиях начали писать (и пишут) как кому заблагорассудится.

Так, суржиковое "Сєвєродонецьк" – результат недосмотра, пренебрежение правилами украинского правописания. После обнародования проекта постановления ВРУ я опросил наших лидеров общественного мнения, которые стоят на позициях украинской государственности. Они считают, что если менять название города, то желательно только на одну букву: вместо второй "є" употреблять "е". Другим изменениям – не время. И, по крайней мере, их никоим образом нельзя проводить без опроса населения, без публичного обсуждения, учета предложений территориальной общины – как это, к сожалению, сейчас делается. Аналогичное мнение тысяч жителей уже подтверждено их подписями. Кажется, заниматься сейчас не критическим во всех отношениях переименованием одного из множества городов – не очень большое дело. Пока есть более насущные и важные», – говорится в письме.

Источник: Сайт города Северодонецка

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