В поселке под Бахмутом три месяца нет воды. Новости

В пгт Луганское Бахмутского района (Донецкая обл.) три месяца отсутствует водоснабжение.

Населенный пункт расположен вблизи линии разграничения. В декабре 2016 года завершился срок действия контракта с поставщиком воды. Однако воду отключили за неплатежи еще в октябре прошлого года.

Помимо жилых зданий, водоснабжение отсутствует в объектах гражданской инфраструктуры, в том числе в амбулатории. В местный детский сад воду привозят родители и сотрудники.

«Поселок Луганское находится в «серой зоне», отсюда сложности и с водоснабжением, и с оплатой населением услуг. Довольно часты порывы электросетей, что приводило к остановке

водоснабжения. Дело в том, что предприятия не хотят брать на обслуживание эту проблемную зону. Потому что там зачастую идет обстрелы», – комментирует ситуацию начальник отдела ЖКХ Бахмутской райгосадминистрации Ольга Недорезова.

Планируется, что водоснабжением Луганского может заняться коммунальное предприятие из Новолуганского. При этом в поселковом совете Луганского сроки подачи воды не называют.

Источник: Новости Донбасса

Читайте также: