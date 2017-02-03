Южнодонбасский водопровод поврежден. Мариуполь получает воду из резервного водохранилища. Главная

2 суток водоснабжение Мариуполя (Донецкая обл.) осуществляется из резервного Старокрымского водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба компании «Вода Донбасса».

«Вода из реки Северский Донец через насосную станцию первого подъема по двум водоводам диаметром 1400 мм поступает на Покровскую и Великоанадольскую, а также две Мариупольские фильтровальные станции. С момента обнаружения утечки подача на Мариупольское направление остановлена, снабжение водой Мариуполя осуществляется из резервного Старокрымского водохранилища», – говорится в сообщении.

Как отмечают на предприятии «Вода Донбасса», потери воды из поврежденных водоводов составляют 200 тысяч кубометров в сутки.

«Но, несмотря на огромные потери, подача воды на Покровскую и Великоанадольскую фильтровальные станции продолжаются. На Покровскую фильтровальную станцию вода подается в полном объеме, на Великоанадольскую – 20% от необходимого объема», – сообщают в компании.

По данным предприятия, в результате боевых действий повреждены коммуникации Южнодонбасского водопровода, подающие воду в Мариуполь. Предположительно, порыв находится в эпицентре боевых действий – в районе бывшего Ясиноватского поста ГАИ.

Коммунальщики не могут попасть на место аварии уже более двух суток. Ремонтные бригады готовы выехать к месту повреждения трубопроводов при получении гарантий соблюдения режима прекращения огня.

Читайте также: