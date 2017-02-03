В Краматорске закончился карантин. Старшеклассники завтра идут в школу . Новости

4 февраля старшеклассники Краматорска (Донецкая обл.) снова сядут за парты. Ученики младших и средних классов пойдут в школу в понедельник – 6 февраля. Такое решение было принято сегодня, 3 февраля, после очередного заседания оперативного штаба. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

По информации, которая была предоставлена филиалом Донецкого областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, за последнюю неделю заболеваемость среди населения города гриппом и ОРВИ снизилась на 10,6% по сравнению с прошлой неделей, и пока ниже эпидпорога на 51,4%.

Улучшилась ситуация с заболеваемостью и среди школьников города. По сравнению с прошлой неделей она снизилась на 19,2%, что позволяет возобновить учебу в школах.

Ежедневный мониторинг эпидемиологической ситуации в городе будет продолжен.

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