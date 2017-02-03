Жебривский посетил участников блокады неподконтрольного Донбасса у Бахмута. Главная

Губернатор Донецкой области Павел Жебривский встретился с участниками блокады неподконтрольного Донбасса в районе Бахмута. Об этом руководитель Донецкой ОВГА сообщил на своей странице в Facebook.
По словам Жебривского, нардепов на блокпосту не было. Губернатор также сообщил, что не увидел у участников блокады оружия. Кроме того, Павел Жебривский пригласил нардепов-инициаторов блокады встретиться с ним в Авдеевке и обсудить предложенный главой региона алгоритм действенного контроля за перемещением водочных и табачных изделий.
«Встретился с участниками блокады на переезде у Бахмута. Народных депутатов на блок-посту не было. Предложил участникам блокады алгоритм действенного контроля за перемещением водочных и табачных изделий, которые действительно являются объектами торговли, а не обеспечением функционирования экономики Украины. Договорились, что народные депутаты приедут ко мне в Авдеевку и мы обсудим предложенный алгоритм. Договорились также, что ребята сейчас пропустят вагоны из карьера на временно оккупированную территорию. У ребят на блок-посту оружия не увидел, ведут себя спокойно. По их словам, они являются рядовыми бойцами. Решение по блокированию принимают народные депутаты. После встречи с народными депутатами в Авдеевке будем принимать дальнейшие решения», – написал Жебривский.
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