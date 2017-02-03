В Украине создают госпитальные округа. Что будет с больницами и пациентами. Главная

В Украине создают госпитальные округа. Области делят на три-пять частей без привязки к райцентрам, в каждой из них будет минимум по одной многопрофильной больнице с оказанием экстренной помощи. Остальные медучреждения перепрофилируют. Одно из требований Минздрава к формированию округов – дорога до больницы должна занимать не больше часа из самой отдаленной точки округа. В Винницкой области уже протестуют против реформы и боятся, что в небольших городах и селах закроют больницы. Как устроены госпитальные округа и что ждет больницы в небольших городах и селах, узнавал сайт «Сегодня.ua».

Что такое госпитальные округи?

Все медучреждения в областях разделят на округи. В каждом будет минимум одна многопрофильная больница интенсивного лечения первого или второго уровня. Так, в больнице первого уровня врачи будут оказывать хирургическую и реанимационную помощь.

Сейчас же каждая больница имеет свой профиль. Если у человека перелом, «скорая» везет его в медучреждение, которое специализируется по травмам, если скорая привезет пациента с инсультом – приходится ехать в другую. Идея многопрофильных больниц интенсивного лечения в том, чтобы экстренную помощь оказывали в одном медучреждении.

«Это больницы с хорошей реанимацией, специалистами по всем профилям, чтобы помочь человеку максимально быстро, сохранить его жизнь и здоровье – таких в Украине больниц мало. Сейчас скорой приходиться мотаться по городу, поскольку каждая имеет свой профиль», – поясняет главный эксперт медицинской группы Реанимационного пакета реформ Зоряна Черненко.

В больнице второго уровня врачи будут заниматься плановым лечением пациентов с хроническими болезнями или долечивать пациентов после больницы первого уровня. В лечебнице второго уровня также будет отделение экстренной помощи. Такое деление отвечает международным стандартам, отмечает Зоряна Черненко.

Формируют госпитальные округи областные государственные администрации. Минздрав выдвинул три требования: центром госпитального округа должен быть город с населением от 40 тыс. человек, дорога к нему должна занимать не больше 60 км или часа – по меркам мировой медицины, первые 60 минут после вызова медиков являются критическими для спасения пациента. Многопрофильная больница первого уровня должна обслуживать не менее 120 тысяч пациентов, второго уровня — не менее 200 тыс.

Что будет с больницами

Другие больницы перепрофилируют исходя из потребностей жителей. Они станут больницами планового лечения, реабилитационными центрами или хосписами. В Минздраве медучреждения обещают не закрывать.

«Больницы, которые останутся, должны естественным способом перепрофилировать. У нас нет нормальных реабилитационных центров, нет больниц медсестринского присмотра», – говорит Зоряна Черненко.

Исполнительный директор Ассоциации городов Украины Мирослав Питцык сравнивает многопрофильные больницы с областными больницами, которых будет в регионе не одна, а четыре-пять. Зоряна Черненко добавляет, они лучше, чем областные, поскольку будут оказывать и экстренную помощь.

«Вместо одной областной больницы, мы формируем универсальные специализированные клиники в каждом округе. Ни одна больница не закроется, они станут центрами здоровья, где будут предоставлять и социальную помощь, и диагностику, и помощь семейного врача», – говорит Питцык.

Распоряжаться больницами будут госпитальные советы из представителей населенных пунктов округа и руководителей больниц. Они будут принимать решения по работе больниц исходя из потребностей жителей. Госпитальные советы должны разработать план по развитию больниц на территории округа, чтобы получать из бюджета деньги. Если в госпитальном округе пять больниц, громада должна сама решить, как они будут работать и в каком направлении.

«В этом году должны сформироваться госпитальные округа, у каждого будет свой план. Мы не можем сделать это за громады. Мы действуем в духе децентрализации и передачи свободы и ответственности на уровень громад. Если общины сформировали округ, план – они получат инвестиции. Если не договорились об округе, будут жить как жили», – говорит замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк.

Когда заработают госпитальные округи

Создавать госпитальные округа будут в три этапа. Сначала областная государственная администрация формирует границы округа. Далее создаются госпитальные советы из представителей населенных пунктов. На последнем этапе совет разрабатывает план на пять лет по развитию округа. План должен состоять из описания округа, маршрутов, по которым жители доедут до больниц и пошаговая инструкция по перепрофилированию больниц. После чего государство профинансирует реализацию плана.

«После завершения формирования округов, государство подключится к их финансированию, но мы должны видеть план того, что хочет громада развивать», – отмечает вице-премьер-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

В Минздраве ожидают, что госпитальные округи по стране создадут до конца года. Уже 13 областей подали на согласование в министерство проекты 43 округов, которые утвердит правительство.

В областях уже недовольны реформой и боятся закрытий больниц. В Винницкой облгосадминистрации решили сразу очертить границы округов и перепрофилировать больницы из-за чего столкнулись с возмущением горожан. В Шаргороде местную райбольницу власти уже перепрофилировали в больницу планового лечения – в ней будут лечить пациентов с хроническими заболеваниями – и привяжут к Могилев-Подольскогому округу. Шаргородчане жалуются, что до Могилев-Подольска ехать больше часа и даже нет прямого автобусного сообщения между городами, а медики переживают, что их больницу вообще закроют.

Такая ситуация сложилась из-за того, что Минздрав не дает никаких рекомендаций и консультаций по созданию госпитальных округов, считает Зоряна Черненко. По словам Павла Ковтонюка, министерство контролирует соблюдение методологии создания госпитальных округов, но, если местных жителей что-то не устраивает нужно обращаться не к министерству, а в облгосадминистрации, которые определяют округи.

Местные власти должны сконцентрироваться на создании многопрофильных больниц, а не перепрофилировании, считает Зоряна Черненко. По ее словам, небольшие больницы изменят направление со временем естественным образом, когда пациенты начнут обращаться в многопрофильные больницы за качественными услугами.

«Эти больницы ждет другая реформа – реформа подписания договоров с пациентами. Они естественным эволюционным способом сменят направление, если пациенты к ним не будут идти. Есть регионы, которые сразу делают все: и определить больницы интенсивного лечения и заодно поменять профили в других медучреждений. Это то, что вызывает наибольшее беспокойство», – говорит она.

Реформа будет успешна, если министерство проконсультирует и разъяснит на местах, как создавать госпитальные округа и многопрофильные больницы. Проблема в том, что Минздрав не дал конкретных рекомендаций, кроме требования по времени приезда в больницу, отмечает Черненко. Не понятно, каких профилей должны быть врачи в многопрофильных больницах обязательно, сколько отделений, и как должно соотноситься количество жителей округа с количеством койко-мест в больнице. Пока нет ни методических указаний, ни разъяснений, которые бы помогли чиновникам правильно рассчитать и проверить возможности больниц.