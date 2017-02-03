В Мариуполе в рамках проекта ЮНИСЕФ проводят мониторинг потребностей переселенцев (Фото). Новости

В Мариуполе в рамках проекта ЮНИСЕФ проводят мониторинг потребностей переселенцев (Фото)

03.02.17 15:59 mrpl.city Новости 20

В Мариуполе в рамках проекта ЮНИСЕФ проводят мониторинг потребностей переселенцев (Фото)

Мариупольский союз молодежи на пунктах выдачи гуманитарной помощи проводит мониторинг потребностей внутренне перемещенных лиц.

Целью исследований является выявить не только насущные потребности переселенцев, но и выяснить их реальные условия жизни и уровень информированности о социальных услугах. Соцопрос проводят 9 специалистов.

Как рассказал менеджер проекта Владислав Ивацкий, мониторинг проходит в рамках одного из проектов ЮНИСЕФ.

«Мы пришли к выводу, что результаты оценки потребностей громады и социальной работы в городе несколько субъективны. А Стратегия реформирования социальной сферы в Украине на 2017-2022 год говорит о том, что к мониторингу должны привлекаться общественные организации. Мы уже провели исследования социальных субъектов и общественников по 8 различным методам. Анкета для переселенцев разработана нами совместно с Институтом семейной молодежной политики», – Ивацкий.

По его словам, респондентам предлагается ответить на порядка 20 вопросов. Всего анкетируют около 500 получателей гуманитарной помощи. Результаты мониторинга обработают к марту, затем представят общественности.

Источник: MRPL.CITY
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