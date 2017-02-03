В Славянске получили материалы для строительства спортплощадки в парке (Фото). Новости

В Славянск для строительства спортивной площадки в парке «Шелковичный» прибыла очередная партия стройматериалов.

Возведение площадки должно начаться в марте. Поставщиком груза согласно грантового соглашения по возрождению парка является Агентство США по международному развитию (USAID) и Украинская инициатива укрепления общественного доверия (UCBI).

В парк был доставлено 3 тонны специальной резинотехнической пластиковой крошки, которая должна стать покрытием пола новой спортивной площадки.

Разгрузить стройматериалы помогли волонтеры.

Напомним, благодаря помощи Агентства США по международному развитию (USAID) в парке будет создана детская площадка, танцплощадка и спортплощадка.

Источник: Сайт города Славянска

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