Жителям Сартаны, чьи дома пострадали от обстрела, выделят материальную помощь. Новости

В поселке Сартана развернут штаб помощи жителям, в дома которых попали снаряды и осколки. Кроме того, депутат Мариупольского городского совета Кирилл Папакица сообщил, что сейчас идет сбор необходимой документации, чтобы на ближайшей сессии сартанцы получили финансовую поддержку от Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Сегодня в 5 утра окраины Сартаны подверглись обстрелу со стороны незаконных вооруженных формирований. К счастью, снаряды не травмировали местное население.

«В результате обстрела пострадали 7 домов, выбиты стекла, повреждена кровля и стены. Жителей пока не отселяем, вместе с комиссией хозяева домов обследуют разрушения, чтобы оперативно и грамотно все зафиксировать. Стараемся быстро собрать данные, чтобы у нас была возможность помочь жителям в кратчайшие сроки получить деньги на восстановление своего жилья», – рассказал поселковый голова Сартаны Александр Куркчи.

Также снаряды попали на крышу зернотока, в столовую и на территорию кладбища.

После происшествия в поселке были организованы восстановительные работы и развернут оперативный штаб. Было обнаружено, что в поселке есть еще неразорвавшиеся снаряды. Сейчас здесь работают саперы и специалисты аварийно-спасательной станции Мариупольского городского совета.

Как отметил Александр Куркчи, по состоянию на 12:00 в поврежденных домах закрыты пленкой разбитые окна, где необходимо, заменен шифер на крышах.

«Газ и вода в поселке есть, сейчас ремонтные бригады восстанавливают электроэнергию», – отметил поселковый голова.