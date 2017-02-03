В Авдеевке идет восстановление частных и многоэтажных домов, – Зубко. Главная

В Авдеевке осуществляются работы по восстановлению частных и двух многоэтажных домов, разрушенных накануне в результате обстрелов. 11 областей Украины направили в Авдеевку строительные материалы. С начала обострения конфликта в городе разрушено 28 жилых домов. Об этом сообщил на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно ситуации в г. Авдеевка вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщает пресс-служба чиновника.

Зубко выразил благодарность Днепропетровской и Харьковской областям, которые уже направили строительные материалы и оборудование из перечня, предоставленного Донецкой ВГА и коммунальными службами.

«В течение 29-31 января температура теплоносителя в Авдеевке постепенно была поднята с 30 до 60 градусов. Сейчас внутри зданий поддерживается температура 12-15 градусов, в некоторых домах до 18. Круглосуточное водоснабжение отсутствует, но по графику – дважды в сутки питьевая вода поступает в жилые помещения. Организована раздача бутилированной воды, подвоз технической и питьевой воды в кварталы города», – сообщил чиновник.

«Жителей Авдеевки информируют относительно графиков поставки питьевой воды и раздачи продуктовых наборов, с фиксированием социальными службами ситуации от людей, которые обращаются за помощью», – отметил Зубко.