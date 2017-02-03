Лукашенко призвал завершить боевые действия на Донбассе. Главная

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выступает за прекращение вооруженного конфликта на востоке Украины. Об этом, как сообщает «Интерфакс-Украина», Лукашенко сказал сегодня, 3 февраля, в ходе встречи с представителями общественности и СМИ в Минске.

«Я не говорю о том, что там было, кто там виноват. Я всегда, когда затеваю этот разговор в России или Украине со своими коллегами, предлагаю смотреть вперед. А впереди только одно – мир. Любая война всегда заканчивалась одним – миром. Только чего это будет стоить одной, другой стране и миру вообще», – сказал Александр Лукашенко.

«Поэтому, если мы знаем, что это закончится миром, давайте раньше это закончим», – продолжил глава государства.

«Последний раз я сказал, давайте придумаем что-нибудь, чтобы это прекратить. К сожалению, Авдеевка говорит о другом. Не понимают люди, наверно», – сказал Лукашенко.

Он добавил, что ответственность, в первую очередь, ложится на президента той страны, на территории которой идет война.

«Я не хочу упрекнуть Петра Порошенко, у нас хорошие с ним отношения. Я говорю, как бы ситуация не складывалась, все равно тебя будут обвинять, потому что ты президент этой страны. Конечно, надо делать все, чтобы этой войны не было», – сказал белорусский лидер.

Лукашенко также отметил, что возможности Белоруссии в данном вопросе ограничены. «К сожалению, нам не всегда все удается», – констатировал президент.

Как известно, Минск является переговорной площадкой Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию на востоке Украины. В минувшую среду состоялось экстренно созванное заседание группы в связи с ситуацией вокруг Авдеевки, в районе которой в течение последних дней ведутся массированные обстрелы. В городе из-за нарушения тепло- и электроснабжения был объявлен режим чрезвычайной ситуации.