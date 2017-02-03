В Славянске из-за петиции жителей власти пересмотрят решение о МАФах возле центральной библиотеки (Документ). Новости

Петиция жителей Славянска относительно запрета на размещение МАФов (малых архитектурных форм торговли) вблизи местной библиотеки будет рассмотрена в ближайшее время при пересмотре комплексной схемы размещения временных сооружений для предпринимательства в центральной части города. Об этом говорится в ответе на петицию за подписью Славянского городского головы Вадима Ляха, который размещен на сайте Единой системы местных петиций.

Так, 3 января была зарегистрирована петиция от имени местного жителя Сергея Бойко относительно ветирования принятого ранее местными властями решения о размещении МАФов (торговых бутиков) на ул. Университетской рядом с городской библиотекой.

Автор петиции отметил, что подобное «соседство» крайне негативно повлияет на внешний вид библиотеки, архитектура которой является без преувеличения «жемчужиной центральной части Славянска». «К тому же, во время строительства неизбежно будут уничтожены и без того заброшенные цветочные клумбы и зеленые насаждения», – подчеркнул Бойко.

«Учитывая вышесказанное, предлагаю ветировать решение горсовета», – отметил он.

Ответ на петицию за подписью городского головы Славянска был опубликован 2 февраля. В документе, в частности, отмечается, что выдача разрешительных документов на размещение временных сооружений в районе библиотеки осуществляется на основании норм действующего национального законодательства, а также нормативных актов, действующих на территории Славянского городского совета.

Так, комплексной схемой размещения временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности в центральной части Славянская было предусмотрено размещение группы временных сооружений возле городской библиотеки по адресу: ул. Университетская, Славянск.

Однако, на очередном заседании постоянной комиссии Славянского городского совета по вопросам землепользования, градостроительства и экологии, сообщил мэр, будет рассмотрен вопрос внесения изменений в существующие комплексные схемы размещения временных сооружений. «Ваша петиция будет рассмотрена при пересмотре комплексной схемы размещения временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности в центральной части г. Славянска», – отметил городской голова.