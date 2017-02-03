В Покровске из-за сокрытия стрельбы в кафе назначение нового прокурора вызвало дискуссию. Главная

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) вызвало общественный резонанс назначение майора полиции Виктора Савенко на пост прокурора Красноармейской местной прокуратуры после случившегося в одном из кафе 29 января. Руководство местной прокуратуры считает «стечением обстоятельств» работу Савенко в полиции города и стрельбу в кафе Покровска 29 января. Так 3 февраля прокомментировал назначение прокурором бывшего полицейского руководитель Красноармейской местной прокуратуры Александр Щепихин.

Напомним, 29 января водитель прокуратуры, находясь в кафе в центре Покровска в компании из семи взрослых мужчин, устроил стрельбу и скрылся с места происшествия. После установления личности стрелявшего он был уволен из органов. При этом полиция не зафиксировала официально факт стрельбы.

«В настоящее время продолжается служебная поверка по данному факту. Она не завершена. И поэтому, делать выводы сейчас о том, кто именно виноват в том, что факт стрельбы не был зафиксирован в журнале Единого учета, на мой взгляд, необоснованно, преждевременно и беспристрастно. Когда будет завершена проверка, и появятся официальные выводы служебной проверки внутренней безопасности, тогда мы сможем говорить о лицах, запятнавших свою профессию. В настоящее время, к нему [Савенко], как к работнику прокуратуры, у меня замечаний нет. А почему руководство полиции, не закончив эту проверку, делает выводы, мне, к сожалению, не известно», – сообщил Щепихин.

По словам самого Виктора Савенко, 29 января он не был ответственным лицом от руководства Покровского отдела полиции. Соответственно, он не имел ни прав, ни обязанностей давать указания подчиненным работникам вносить или не вносить те или иные сведения в журнал Единого учета.

Причем, всеукраинский двухуровневый конкурс на занятие вакантных должностей в местных прокуратурах стартовал задолго до случившегося в кафе – в сентябре 2016 года. И Савенко в нем решил принять участие. Второй этап конкурса завершился в ноябре. На официальном сайте Генеральной прокуратуры Украины обнародован рейтинговый список кандидатов, согласно которого Виктор Савенко занял 4 место.

«С ноября 2016 он имеет право работать в органах прокуратуры. В течение декабря-января месяца проводилась специальная проверка, как это предусмотрено Законом Украины. По результатам положительно проведенной проверки он был принят на должность прокурора», – пояснил руководитель Красноармейской местной прокуратуры.

Назначение майора полиции Виктора Савенко на пост прокурора после случившегося в местном кафе Щепихин назвал «стечением обстоятельств».

Источник: Сайт Покровска и Мирнограда

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