Для координации гуманитарной помощи при ДонОВГА работает контактный центр . Главная

Для координации гуманитарной помощи, которая поступает из всех областей и городов Украины и обеспечения ремонта коммунальной инфраструктуры при Донецкой областной военно-гражданской администрации в круглосуточном режиме работает контактный центр. Об этом сообщает пресс-служба ДонОВГА.
Узнать о том, что необходимо, можно по телефонам:
- +38 (097) 433 68 10,
- +38 (050) 034 89 10,
- +38 (093) 141 77 98.
В случае возникновения каких-либо проблем при прохождении гуманитарных грузов через блокпосты можно обращаться по телефонам:
- +38 (050) 347 90 70,
- +38 (06264) 5 82 82.
Комментарии