Для координации гуманитарной помощи при ДонОВГА работает контактный центр . Главная

Для координации гуманитарной помощи, которая поступает из всех областей и городов Украины и обеспечения ремонта коммунальной инфраструктуры при Донецкой областной военно-гражданской администрации в круглосуточном режиме работает контактный центр. Об этом сообщает пресс-служба ДонОВГА.

Узнать о том, что необходимо, можно по телефонам:

+38 (097) 433 68 10,

+38 (050) 034 89 10,

+38 (093) 141 77 98.

В случае возникновения каких-либо проблем при прохождении гуманитарных грузов через блокпосты можно обращаться по телефонам: