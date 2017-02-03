Раненого в Авдеевке подполковника ГСЧС доставили в больницу Мечникова. Главная

Раненого в Авдеевке подполковника ГСЧС Дмитрия Тритейкина доставили в Днепропетровскую областную больницу Мечникова и готовят к операции. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины.

«Начальник государственного пожарно-спасательного отряда № 15 подполковник Дмитрий Тритейкин, который 2 февраля во время обстрела пункта жизнеобеспечения в Авдеевке получил осколочное ранение в живот, доставлен в Днепропетровскую областную больницу им.Мечникова. Он пришел в себя. Сейчас его готовят к операции», – говорится в сообщении.