В Славянске восстановили дом жительнице, которой в 2014 году удалось спастись из-под его завалов (Фото). Новости

В Славянске (Донецкая обл.) благодаря международной организации Красного Креста удалось восстановить жилье местной жительнице, дом которой был разрушен в результате боевых действий в 2014 году. Об этом сегодня, 3 февраля, на своей странице в Facebook сообщил Славянский городской голова Вадим Лях.

«Сегодня было приятное событие – вручение актов дарения на жилье, которое было восстановлено Красным Крестом Люксембурга», – сообщил мэр Славянска.

Обладательница восстановленного жилья Михайленко Екатерина, как отметил мэр, поделилась своими воспоминаниями о том, как в 2014 году после попадания снаряда оказалась под завалами собственного дома. «После этого она пережила много сложных операций, но не сдалась и преодолела все проблемы со здоровьем», – подчеркнул Лях.

Фото: Facebook / Вадим Лях

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