Санкции против РФ надо усилить в случае продолжения эскалации конфликта на Донбассе, – Эстония. Новости

Комиссия парламента Эстонии по иностранным делам решила ужесточить позиции Эстонии против России по вопросу Украины. Эстония считает, что в случае продолжения военной эскалации санкции следует ужесточить. Об этом, как сообщает «Европейская правда», говорится в сообщении на сайте парламента.

«Позиции Эстонии отражают наше отношение к событиям последних дней в Восточной Украине. Останутся ли санкции против России в силе, напрямую зависит от выполнения Минских соглашений. К сожалению, мы видим резкое ухудшение ситуации. В результате обострившегося из-за прокремлевских сил военного конфликта за последние дни погибли десятки человек. Сотни были ранены. Поэтому важно, чтобы Европейский союз выразил полную поддержку Украине», – сказал председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон.

По словам заместителя председателя комиссии Кейт Пентус-Розиманнус, Эстония и ЕС должны поддержать территориальную целостность Украины и подчеркнуть необходимость прекращения военных действий.

«Если военная эскалация на Украине и нарушение Минских соглашений продолжатся, то адекватная реакция на это – пересмотреть введенные санкции и ужесточить их», – сказала она.