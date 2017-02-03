Ситуация с безопасностью на Востоке Украины «ужасная», – МИД Германии. Главная

Ситуация с безопасностью на Востоке Украины «ужасная», – МИД Германии

03.02.17 18:44 dw.com Новости 32

Ситуация с безопасностью на Востоке Украины «ужасная», – МИД Германии

Немецкий МИД возлагает ответственность за прекращение боевых действий на обе стороны конфликта на Донбассе. Литва, в свою очередь, заверила Украину в политической поддержке. Об этом пишет DW.com.

Министерство иностранных дел Германии назвало ситуацию с безопасностью на Востоке Украины «ужасной». «Количество нарушений перемирия и в дальнейшем явно очень высокое», – заявил представитель немецкого МИД сегодня, 3 февраля, в Берлине. Во внешнеполитическом ведомстве Германии возлагают ответственность за прекращение боевых действий на обе стороны конфликта. 

В то же время министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс осудил эскалацию конфликта на Донбассе. «Ситуация, фактически, снова на уровне 2014 года, по нашим оценкам», – заявил Линкявичюс на заседании комитета иностранных дел литовского парламента. Глава литовского МИД заверил Украину в надежной политической поддержке со стороны Литвы.

Комментарии