В Штабе блокады говорят, что не договаривались с Жебривским о пропуске вагонов. Главная

Штаб блокады неподконтрольного Донбасса опровергает информацию руководителя Донецкой ОВГА Павла Жебривского о том, что во время переговоров губернатора с участниками блокады у Бахмута удалось достичь договоренности о пропуске вагонов на временно неподконтрольную украинским властям территорию. Об этом сказано в заявлении, размещенном на странице Штаба блокады в Facebook.

«Пока ветераны блокируют торговлю на крови ни один вагон с оккупированной территории через блокпосты не пройдет. Этот вопрос не является и не будет является предметом переговоров», – сказано в сообщении.

Кроме того, Штаб призвал журналистов украинских СМИ «не принимать участия в провокациях коррумпированной власти, ведущей торговлю с агрессором».

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