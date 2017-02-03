Обстрелы вновь помешали восстановить разрушенную линию электропередачи в Авдеевке . Главная

Несмотря на несколько попыток выполнения аварийно-восстановительных работ во время «зеленого коридора» 3 февраля бригадам энергетиков ДТЭК не удалось подать напряжение на питающую подстанцию. Без электроснабжения остаются город Авдеевка, Авдеевский КХЗ и Донецкая фильтровальная станция. Энергетики продолжают дежурство и готовы выполнять восстановление, как только вновь получат разрешение на работы, сообщает пресс-служба ДТЭК.

Сегодня, 3 февраля, энергетики ДТЭК делали несколько попыток приступить к работам. Они были вынуждены прервать работы из-за обстрелов, которые не прекращались несмотря на «режим тишины». Первая попытка была утром в 7:50. Бригады получили «зеленый коридор» и выехали к месту работ. Но уже в 8:20 получили сообщение от военных о необходимости прекращения продвижения из-за риска возобновления обстрелов. Бригады энергетиков вынуждены были вернуться на место дислокации.

В 10:15 энергетики выехали вновь. Но не смогли добраться до места работ из-за новых обстрелов.

Бои не прекращались в течение 3 февраля, мониторинговая группа ОБСЕ не вышла сопровождать бригаду энергетиков.

Энергетики ДТЭК приняли новое техническое решение – подключить обесточенные объекты по резервной схеме хотя бы с ограничением мощности. Бригады приступили к работам. Однако подать напряжение на подстанцию не удалось.

«Завтра 4 февраля 3 бригады энергетиков вновь продолжат восстановительные работы, как только бои прекратятся и будет дан «зеленый коридор», – отметили в пресс-службе.