Штаб Ахметова: За 4 дня на Донбасс доставлено 952 тонн гуманитарного груза. Новости

Гуманитарный штаб Рината Ахметова, ДТЭК и Метинвест продолжают оказывать оперативную помощь Донбассу по обе стороны линии соприкосновения. По поручению Рината Ахметова, они объединили свои ресурсы для спасения мирных жителей в зоне боевых действий. С 31 января по 3 февраля было доставлено не менее 952 тонн гуманитарных грузов. Об этом сообщает пресс-служба Гуманитарного штаба.

Отмечается, что в указанный период Штаб отправил на Донбасс тремя колоннами 880 тонн продуктов. Отдельно для жителей Авдеевки, которая осталась без света и воды, было доставлено 10 тонн продуктов для приготовления горячих обедов нуждающимся.

В режиме чрезвычайной ситуации продолжают работать пункты выдачи Штаба на неподконтрольной территории. По состоянию на 3 февраля, пункты выдачи закрыты только в двух наиболее обстреливаемых районах. Но для их жителей Гуманитарный штаб предусмотрел возможность получения помощи в любом другом работающем пункте выдачи.

В помощь Авдеевке включились все предприятия Группы Метинвест. Их совместными усилиями было доставлено не менее 26 кубов воды, 8 тонн продуктов, 5 дизельных генераторов, 28 тонн дизельного топлива, 76 печей, а также огнетушители, стройматериалы и теплая одежда.

Помимо предоставления гуманитарной помощи, не прекращаются попытки восстановить подачу воды и электроэнергии пострадавшим от боевых действий населенным пунктам. Сегодня, 3 февраля, энергетики ДТЭК смогли выполнить часть работ по восстановлению линии электропередачи в Авдеевке. Аварийные работы продолжаться 4 февраля, как только будет предоставлен «зеленый коридор».

Штаб Рината Ахметова продолжат отслеживать информацию о раненых мирных жителях. По последним данным, с 29 января по 3 февраля были ранены не менее 33 человек. Гуманитарный штаб готов помочь всем пострадавшим и раненым во время обстрелов. Если вам известны факты ранения мирных жителей, Гуманитарный штаб просит обратиться на горячую линию 0800 509 001.

Узнать наиболее актуальную информацию о гуманитарной ситуации в зоне боевых действий можно на сайте Гуманитарного штаба Рината Ахметова.