Участники АТО получили в Бахмуте квартиры (Фото). Новости

Сегодня, 3 февраля, в Бахмуте (до переименования Артемовск, Донецкая обл.) 16 участников боевых действий на Донбассе получили квартиры в реконструированном здании бывшего общежития. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Вручили сегодня в Бахмуте ключи от квартир для 16 участников боевых действий на востоке Украины. Двухэтажный 16-тиквартирный дом на ул Гаршина был построен специально для них на средства Государственного фонда регионального развития, областного и городского бюджетов. Кстати, трое новоселов являются выходцами с территорий, временно оккупированных российским агрессором», – написал губернатор.

Как сообщалось ранее, ремонтные работы в здании бывшего общежития начались в ноябре 2016 года. Чтобы привести в порядок аварийное здание, освоили более 8 млн грн.

Фото: Facebook / Павел Жебривский

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