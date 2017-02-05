Студенты-переселенцы судятся с Кабмином из-за обещанной оплаты общежитий. Главная

В мае 2015 года Верховная Рада Украины приняла закон (№425-VIII), которым предусматривала льготы для студентов-переселенцев, покинувших свои дома и переехавших из аннексированного Крыма и неподконтрольной украинской власти территории Донбасса, а также детей воинов АТО. Согласно нормативу, студентам-переселенцам и детям участников АТО пообещали полную или частичную оплату учебы за счет государства, а также социальную стипендию, бесплатные учебники и проживание в общежитии.

Кабинет министров Украины должен был разработать в течении 3 месяцев механизм реализации Закона, но процедуру затянули на полтора года и вопросом занялись только в конце 2016 года.

И теперь вузы требуют от студентов вернуть долги прошлых лет за проживание в общежитии, угрожая выгнать «должников» на улицу.

«В этом году меня вызвала комендант и сообщила, что до конца января долг по проживанию срочно должен быть закрыт», – рассказал студент-переселенец Степан.

«Проблема не в нас, не в том, что мы не платили за проживание, за ту льготу, которую нам гарантировали, а проблема Кабмина и вышестоящих органов в том, что они не профинансировали вузы. На данный момент вуз старается с нас "сбить" эти деньги», – отметил студент-переселенец Алексей Яренченко.

Правительство приняло Порядок выполнения Закона лишь 23 декабря 2016 года, значительно сократив обещанное ранее.

«Порядок значительно сузил реально предоставляемые льготы. То есть студенты должны выбирать: либо они получают бесплатное общежитие, либо социальные выплаты переселенцам, если мы говорим о студентах-переселенцах. Студенты могут получать социальную стипендию, но это лишь те, кто не получает академическую стипендию. Студентам, которые обучаются на контрактной форме обучения, стипендия не предусмотрена, так же, как и льготный перевод на бюджетную форму обучения. Хотя такие льготы были прописаны в законе», – пояснила юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека по делам Крыма Анна Рассамахина.

Правозащитники отмечают, что несмотря на принятие хотя бы какого-то Порядка, остается вопрос относительно незаконной бездеятельности Кабмина в продолжении полутора лет.

Непонятно также что делать студентам, от которых вузы требуют погашения долгов.

«Это можно было решить абсолютным погашением долга или реструктуризацией. Понятно почему руководство не хочет этого делать – если вдруг придет проверка, спросит на каком основании (нет оплаты, – прим.) и просто администрация не хочет из своего кармана платить за людей деньги», – считает глава студсовета студенческого городка Национального технического университета Украины (Киев, КПИ) Иван Николенко.

Студенты КПИ неоднократно предлагали администрации вуза написать запрос в Кабмин для того, чтобы выяснить, чем можно погасить долг. Но руководство неохотно вступало в диалог. Позднее студенты добились встречи с администрацией, теперь ждут ответ от правительства.

«И если будет решение, что можно погасить долг – то его нужно погасить. Если нет – тогда со стороны студсовета вопросов также не возникает: сказали платить на государственном уровне – значит платить, все никуда мы не денемся», – отметил глава студсовета студенческого городка Киевского политехнического университета Иван Николенко.

Угрожают выселить и оплатить долги не только в КПИ. С такой же проблемой столкнулись в Киевском национальном университете строительства и архитектуры. Но студенты этого вуза пошли дальше разговоров с администрацией учебного заведения – подали иск против Кабмина.

«Было постановление от коменданта, ректора вуза – постоянно требовали оплату, грозились выселить, а также не допускали к сессии. Нас много человек на самом деле и некоторые даже закончили институт и пришлось заплатить за общежитие», – рассказала студентка университета Татьяна.

Она подала иск еще год назад, но ни на одно из трех заседаний представитель Кабмина так и не явился, чем затягивал рассмотрение вопроса. Пришел только на четвертое заседание – через год. Представители власти поясняют это тем, что не могли разработать документ, потому что нужны были дополнительные средства. Их не могли выдели потому, что бюджет 2016 года был уже утвержден, а в Министерстве финансов Украины якобы отказались выделить дополнительные средства. Все обвинения в бездеятельности – отвергают.

Однако юристы напоминают, что ответственность за невыполнение своих обязательств в любом случае должен нести Кабмин.

Источник: ТК «ДоТеБе»