В Мариуполе выдают паспорта в виде ID-карт. Кому выдают и как оформить. Главная

В Мариуполе с 1 января городской Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) значительно расширил перечень услуг, в частности, в тестовом режиме пока только здесь оказывают услуги по оформлению ID-карт детям 14-16 лет.

Заявления для оформления ID-карты уже подали 54 мариупольца, однако владельцами карт пока смогут стать только 14-летние жители Центрального района города. Другие подростки будут все еще получать свой первый документ старого образца при достижении 16-летия.

По словам сотрудников ЦПАУ, для оформления ID-паспорта необходимо подать:

свидетельство о рождении,

идентификационный номер,

паспорта родителей,

справка о месте проживания в Центральном районе Мариуполя.

Все документы должны быть поданы в оригинале, а также предоставлены должны быть их копии. Фотографию специально приносить не нужно, поскольку ее можно сделать сразу в Центре предоставления административных услуг.

После внесения всех необходимых данных в компьютер в электронном виде, заявителя фотографируют и в цифровое фото сразу помещается в «профайл». После этого необходимо поставить электронную подпись и по желанию внести в электронном виде отпечатки своих пальцев.

Отпечатки пальцев, информация о расторжении или заключении брака, места регистрации проживания и наличия детей будет внесена во встроенный в ID-карту чип.

«Основная информация, записанная на карте, будет видна в украинской и в латинской литерации: это ФИО, дата рождения заявителя, ИНН (идентификационный номер, – ред.), также на карточке будет фотография и подпись. Остальная информация будет содержаться на чипе», – пояснила администратор ЦПАУ Светлана Величко.

По мнению родителей, в ЦПАУ удобно то, что, ребенок может записаться в комфортное для него время, прийти самостоятельно и подать документы.

Тем же жителям Мариуполя, которым необходимо получить документ, удостоверяющий личность, в случае утраты или повреждения документа, изменения фамилии, а также при достижении 25 и 45 лет, также будут также выдавать ID-карты. Стоимость услуги 279 грн. Получить документ можно будет через 20 дней с момента подачи заявления.

«Если заявителю нужно получить документ в срочном порядке, то предусмотрено краткосрочное получение паспорта в течение 7 рабочих дней, и стоить это будет 360 грн», – рассказала начальник ЦПАУ Елена Парамонова.

Из-за того, что большинство учреждений не имеют аппаратов для считывания информации с ID-карты, вместе с ней будет выдаваться выписка с соответствующими данными.

Уже в ближайшее время здесь планируют оказывать услуги и по оформлению загранпаспорта.

По материалам Mariupol TV, ТК ДоТеБе