В Северодонецке горсовет подозревают в махинациях с покупкой снегоуборочной техники на 2 млн грн (Фото). Главная

Прокуратура города Северодонецка раскрыла коррупционную схему незаконного использования бюджетных денег городским советом. Во время проверки документов, которые размещены в системе электронных закупок «Prozorro», были найдены нарушения.

Так, при покупке снегоуборочной техники более 2 млн грн было перечислено на счет частного предприятия. Прокуратура сообщила о подозрении заместителю начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Северодонецкого городского совета. Так же проверяется причастность руководства городского совета к совершению должностного преступления.

«У нас вызвали сомнения тендерные документы, которые были представлены в системе "Prozorro". В тендере принимали участие две фирмы из Северодонецка, которые не специализированы в данном виде деятельности. Сейчас эту технику невозможно использовать, т.к. у нее есть нарушения номеров агрегатов – то есть номера перебиты, технику нельзя поставить на учет и соответственно, использовать», – прокомментировал глава Северодонецкой городской прокуратуры Сергей Григоров.

По материалам ТК «ЛОТ»