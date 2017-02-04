Суд вынужден продолжить рассмотрение дела о восстановлении в должности мэра Северодонецка. Главная

Донецкий апелляционный административный суд отменил решение Северодонецкого городского суда о приостановлении дела о восстановлении Валентина Казакова в должности мэра Северодонецка. Об этом заявил адвокат отстраненного Северодонецкого городского головы Игорь Слесарев, отметив, что дело возвращено в суд для продолжения его судебного рассмотрения.

«Надеемся, что уже в текущем месяце восторжествует справедливость, будет принято законное решение, и Валентин Казаков в очередной раз будет восстановлен в должности Северодонецкого городского головы», – заявил адвокат.

Напомним, в течение 2016 года депутаты Северодонецкого городского совета трижды выражали недоверие городскому голове Валентину Казакову. Первый раз депутаты пытались уволить Казакова в феврале 2016 года, во второй раз – в октябре. Оба раза Казаков восстанавливал свои полномочия городского головы через суд. Третье «свержение» произошло 16 декабря.

Казаков в очередной раз оспаривает решение депутатского корпуса в суде. При этом Северодонецкий городской суд приостановил дело о восстановлении Казакова в должности мэра в связи с тем, что против Казакова было начато иное уголовное производство по факту превышения должностных полномочий.

По материалам ТК «ЛОТ»

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