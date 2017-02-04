Из-за ситуации в Авдеевке мариупольские металлурги работают в режиме жесткой экономии (Видео). Главная

Мариупольские металлурги продолжают работать в режиме жесткой экономии. Доменщики значительно снизили интенсивность плавки чугуна. Тем не менее, работают безаварийно и все заказы выполняют в срок.

Начальник доменного цеха комбината имени Ильича Александр Науменко рассказывает, как работают металлурги в условиях дефицита кокса, 99% которого они получали из Авдеевки. Сегодня его потребление снизилось на 2 тыс. тонн. При этом три печи работают на низких параметрах, одна – на вынужденном ремонте.

«Если давление доменной печи при нормальных параметрах составляло 2,5, то сейчас мы имеем 1,4, то есть на 50% мы снизили производительность доменной печи», – рассказывает Александр Науменко.

Производство чугуна с 12 тыс. тонн в сутки снизилось до 7. Расход кокса уменьшился с 5,5 тыс. тонн до 3,5.

«На 7 часов остаток кокса порядка 6 тысяч, то есть это на полтора суток работы», – говорит Науменко.

На подходах, говорит Александр Науменко, еще один маршрут, а это порядка двух с половиной тысяч тонн кокса, которого хватит на 16 часов работы.

Резервный кокс складируется в бункерной эстакаде доменного цеха. Александр Науменко показывает журналистам остатки.

«Вы видите только остатки. Ранее количество достигало 20 тысяч тонн, до уровня забора. Сейчас кокса на эстакаде нет. Все, что можно было, доменным цехом уже выработано. И сейчас работаем только с колес, то есть то, что приходит напрямую», – комментирует Науменко.

Если зайдет кокс с Енакиевского металлургического завода, ситуацию на комбинате смогут удерживать на стабильно тяжелом уровне, отметил генеральный директор ЧАО «ММК им. Ильича» Юрий Зинченко. Он уверен, металлурги выстоят в это непростое время.

«Персонал, который в этом задействован, наши логисты, коммерсанты буквально живут на производстве. Надеюсь, что мы удержим ситуацию», – говорит Зинченко.

Юрий Зинченко также выразил сочувствие всем авдеевцам, которые до сих пор переживают последствия обстрелов.

«Несмотря на все наши беды, наиболее тяжело Авдеевскому коксохимзаводу и авдеевцам, которые живут в этом кошмаре. Обстрелы продолжаются, в городе очень много разрушений. Обесточен полностью город. Ремонтники не могут восстановить электровводы, чтобы запустить электричество на завод. Им можно сказать только одно: "Держитесь!". Хочется надеяться на то, что весь этот кошмар скоро закончится», – сказал Зинченко.

Источник: ТРКК «Сигма»