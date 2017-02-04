В Станице Луганской уже есть кому «разбираться» с маршруточниками. Главная

В Станице Луганской (районный центр Станично-Луганского района, Луганская обл.) районная государственная администрация (РГА) с 1 февраля текущего года запустила работу нового отдела – инфраструктуры и туризма. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Станично-Луганской РГА.

Поскольку в сфере ведения новосозданного отдела находится в том числе вопрос пассажирских перевозок, 3 февраля в РГА прошло расширенное совещание по вопросу качественного обслуживания пассажиров автомобильным транспортом.

На совещании было рассмотрено ряд вопросов, которые требовали немедленного решения:

взимание водителями платы за проезд по завышенным тарифам;

отношение автоперевозчиков (водителей маршрутных средств) к пассажирам;

своевременное отправление автобусов;

наличие нелегальных перевозчиков;

работа автостанции и др.

По итогам совещания РГА подготовлен ряд обращений в соответствующие структуры и организации.

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