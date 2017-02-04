В Сватовском районе на Луганщине сельским амбулаториям передали 5 новых авто (Фото). Главная

В Сватовском районе (Луганская обл.) 3 февраля состоялась передача 5 легковых автомобилей ЗАЗ СЕНС коммунальному учреждению «Центр первичной медико-санитарной помощи Сватовского района». Об этом сообщает пресс-служба Сватовской районной государственной администрации (РГА).

Сообщается, что автомобили были приобретены на средства областного бюджета. Общая сумма покупки медтранспорта составила 900 тыс. грн.

Как отмечается, специализированный медицинский автотранспорт предназначен для предоставления медицинских услуг в сельских амбулаториях общей практики семейной медицины в Сватовском районе: