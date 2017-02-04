Ремонт ЛЭП под Авдеевкой: энергетики лежали под дождем и снегом, пережидая прицельный обстрел. Главная

Сегодня, 4 февраля, бригада энергетиков ДТЭК, которая выполняла аварийно-восстановительные работы на поврежденной линии электропередачи под Авдеевкой, попала под прицельный огонь. Все работы пришлось прекратить. Все энергетики живы. Завтра, 5 февраля, если не будет обстрелов, работы продолжатся. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
«3 бригады ДТЭК Высоковольтных сетей сегодня вновь приступили к работам. Уже в 6:30 бригады начали двигаться к местам повреждений на линии электропередачи. Одна из бригад восстановила участок линии Макеевка-АКХЗ-2. Но повреждения на этой же линии были и на других участках. Туда направилась другая бригада вместе с украинскими военными и мониторинговой группой ОБСЕ. Однако прицельный огонь по работающим людям прекратил все работы. Энергетики вынуждены были лежать под дождем и снегом, пережидая смертельно опасный обстрел. После прекращения обстрела вся бригада покинула место работ», – отметили в пресс-службе.
Как ранее сообщалось, что Авдеевка, Авдеевский коксохимический завод, Донецкая фильтровальная станция полностью обесточены с вечера 30 января. Все это время энергетики ДТЭК совместно с военными Украины пытаются выйти на участки с повреждениями и восстановить электроснабжение города, завода и фильтровальной станции. Донецкая фильтровальная станция обеспечивает чистой питьевой водой жителей 16-тысячной Авдеевки, а также части Донецка, Ясиноватой, Красногоровки и близлежащих сел.
Напомним, бои в треугольнике Донецкий аэропорт – Ясиноватая – Авдеевка усилились 29 января, с этого дня Авдеевка находится под интенсивным обстрелом. Город остался без электроснабжения, появились сбои в работе мобильной связи, повреждены дома, есть раненные среди гражданского населения. 30 января в результате боевых действий была обесточена последняя электролиния, питавшая Авдееевский коксохимический завод и Донецкую фильтровальную станцию. Коксохимзавод, который обеспечивал город теплом, начал консервировать производство. В городе в ночь на 31 января было объявлено чрезвычайное положение. 1 февраля энергетики получили «зеленый коридор» для восстановления электроснабжения Авдеевки, однако приступить к работе не успели – бригады подверглись обстрелу. 2 февраля российская сторона СЦКК не предоставила письменное подтверждение прекращения огня, поэтому ремонтные работы также начать не удалось. По состоянию на 4 февраля город без электроснабжения.
По данным Донецкой областной военно-гражданской администрации, по состоянию на 31 января в Авдеевке проживало около 16 тыс. человек, из них 2 тыс. – дети. В городе – 153 многоэтажных дома и 3,5 тыс. домов частного сектора.
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