В Северодонецке начат набор женщин в ВСУ. Нужны снайперы и разведчицы. Главная

В Северодонецке (Луганская обл.) объявлен набор женщин на службу в Вооруженные силы Украины. Обязательный срок контракта – 3 года. Желающие в возрасте от 18 до 45 лет могут нести службу в бригадах как в пределах города, так и на передовой по желанию. Об этом сообщил заместитель военного комиссара Северодонецка Геннадий Котляр.

Для женщин-контрактниц предоставляется трехразовое питание, форменное обмундирование и заработная плата. Если человек работает, на время службы за ним сохраняется рабочее место и зарплата.

«Требуются медики, телефонисты. Если есть желание – можно на снайпера, разведчика. На эти специальности мы набираем и женщин. Человека обучаем примерно от 2 до 6 месяцев, в зависимости от сложности, и он получает военную специальность. По окончанию учебного центра человек направляется в ту бригаду, в котором он будет проходить дальнейшую службу», – уточнил Котляр.