Платежная дисциплина украинцев за услуги ЖКХ благодаря субсидиям стабильно высокая. Главная

Благодаря обновленной программе жилищных субсидий, которую правительство максимально упростило для людей, уровень оплаты коммунальных услуг населением Украины сохраняется стабильно высоким. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Незначительные колебания наблюдались в последние 3 месяца прошлого года. Они были обусловлены необоснованно разосланными платежами за тепло, которые правительство обязало пересчитать теплоснабжающие организации.

По словам Министра социальной политики Украины Андрея Ревы, сегодня нет аргументированных оснований утверждать, что в Украине за последний год существенно снизился уровень оплаты коммунальных услуг. В том числе это подтверждают отчетные данные лицензиатов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. По их информации, уровень оплаты населением за предоставленные коммунальные услуги по централизованному отоплению горячего водоснабжения за 2016 год составляет 93%, что соответствует уровню оплаты 2014-2015 годов.

«Незначительная задолженность населения обусловлена ошибочно начисленным тепловиками в октябре и ноябре платежами. Поэтому люди ждали перерасчет и не оплатили вовремя. Всего по состоянию на сегодня 7,4 млн украинских домохозяйств получают от правительства компенсацию на оплату коммунальных услуг, позволяет своевременно рассчитываться за потребленное тепло, электроэнергию и воду. В большинстве случаев сумма безвозвратной правительственной помощи позволяет существенно экономить семейный бюджет, а также использовать сэкономленную субсидию в счет будущих платежей», – отметил он.

Министр еще раз напомнил, что обязанность поставщиков коммунальных услуг отображать размер субсидии или переплату – сэкономленную субсидию – в коммунальных счетах. «Игнорировать» переплату и требовать у людей оплачивать услуги в полном объеме, шантажируя «отключить отопление» или «отрезать газ», тепловики или газовики не имеет права.

«Если семья воспользовалась своим законным правом и использовала сэкономленную в предыдущем месяце субсидию в счет следующего коммунального платежа, то есть воспользовалась так называемой "переплатой" и не оплатила счет за отопление, водоснабжение или электроэнергию, это не может трактоваться поставщиками услуг как задолженность по оплате коммунальных услуг и не является основанием для отмены помощи», – подчеркнул Рева.

По его словам, граждане, которым назначена субсидия для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, обязаны ежемесячно оплачивать фактически потребленную услугу с учетом размера назначенной субсидии, кроме одного единственного условия – наличия на лицевом счете переплаты. В случае если стоимость фактически использованной услуги в конкретном месяце меньше, чем обязательная доля расходов на оплату этой услуги, граждане платят ее фактическую стоимость.