Из Запорожья в Авдеевку отправили 30 тонн гуманитарной помощи. Главная

Для жителей Авдеевки из Запорожской области собрали гуманитарный груз из необходимых продуктов питания, топлива и теплых одеял. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Уточняется, что среди продуктов, отправленных в Авдеевку: крупы, мясо, вода, консервы, масло, сахар, сгущенное молоко, макароны, овощи и фрукты, прочее. Кроме продуктов, груз содержит 250 теплых одеял и 5 тонн дизельного топлива. Для немощных пожилых людей приобретено 2000 средств гигиены для взрослых.

В Запорожской области сбор гуманитарной помощи продолжается. Уже на следующей неделе планируется передать еще один гуманитарный груз. Областной властью рассматривается вопрос отправки строительных материалов для восстановления пострадавших объектов социальной сферы и инфраструктуры.

По словам председателя Запорожской областной государственной администрации Константина Брыля, параллельно с оказанием гуманитарной помощи, предусматривается размещение эвакуированных жителей Авдеевки.

Согласно оперативных данных, в больницах области создано 9000 дополнительных мест. В интернатных учреждениях, общежитиях и профессионально-технических учебных заведениях есть возможность разместить детей от младшего возраста до 25-ти лет. Также около 200-250 пожилых людей способны принять гериатрические пансионаты социальной сферы.

Уточняется, что Запорожская область уже имеет опыт оказания гуманитарной помощи, в течение 2015 и 2016 годов регион отправил гуманитарные грузы в различные города и районы зоны АТО.