Ветераны АТО не будут блокировать уголь на Луганскую ТЭС, а Славянская ТЭС – это другое дело (Фото). Главная

Торговая блокада неподконтрольного Донбасса не влияет на работу Луганской теплоэлектростанции, расположенной в городе Счастье. Железнодорожная ветка «Луганск – Станица Луганская – Счастье», по которой с неподконтрольной территории поставляется уголь на Луганскую ТЭС, не заблокирована, предприятие работает в обычном режиме. Об этом в ходе совместного совещания представителей бизнеса и активистов блокады в Северодонецке сообщил руководитель Департамента по сервису Луганской ТЭС Борис Сафонов.

«Мы имеем 30-дневный запас угля, в сутки идет сжигание порядка 7 тонн топлива. Железнодорожный подход обеспечен», – подтвердил Сафонов.

Ветераны АТО, проводящие блокаду, заверяют – ветка га Луганскую ТЭС блокироваться не будет из-за социальной значимости объекта.

Сейчас на Луганщине остается заблокированной ветка «Луганск – Лисичанск – Попасная». Так, железнодорожный состав в районе города Золотого не глушит двигатель с 25 января – путь ему перегородили активисты, протестующие против торговли с неподконтрольным Донбассом. Ветераны напоминают, что будут блокировать железнодорожные пути Донецкой и Луганской областей, пока «Л/ДНР» не выполнят их условий.

«Это бизнес на крови – каждая пуля, которая прилетает в нашу сторону, имеет определенный процент денег, которые поступают на оккупированные территории из Украины. Мы хотим одного – всех наших отпустить [из плена] и прекратить огонь. А дальше уже садитесь за переговоры и договаривайтесь», – пояснил начальник «Штаба блокады торговли с оккупантами» Сергей Акимович.

А в Донецкой области после перекрытия железнодорожной ветки в Бахмуте (до переименования Артемовск) Славянская теплоэлектростанция вынуждена была перейти на аварийный режим. Если не возобновятся поставки угля с временно неконтролируемых территорий, топлива хватит только до конца февраля.

«2 февраля в час ночи был отключен от сети блок 800. Станция перешла работать на вторую очередь – это аварийный режим. Этим мы можем лишь поддержать отопление города Николаевка и самой станции. После окончания угля на складе наступит следующий этап – разморожение станции и города», – сообщил руководитель департамента Славянской ТЭС Александр Бездольный.

Но ветераны АТО непоколебимы. «Наша общая задача довести вопрос до конца: поставить принципиальную точку и признать, что у нас идет война и начать строить независимость своей Родины, чтобы мы не зависели от агрессора», – считает заместитель начальника «Штаба блокады торговли с оккупантами» Анатолий Виногродский.

По подсчетам активистов, за первые 9 дней блокады они не пропустили через линию разграничения не менее 6 тыс. вагонов.

Напомним, 26 декабря ветераны АТО объявили о начале торговой блокады «ДНР» и «ЛНР», которая будет длиться до тех пор, пока не будут освобождены все украинские пленные. 14 января в Лисичанск (Луганская обл.) прибыла первая группа добробатов. К непосредственным действиям ветераны добровольческих батальонов «Айдар» и «Донбасс» перешли 25 января, перекрыв железную дорогу «Луганск – Лисичанск – Попасная». 26 января протестующие заблокировали железнодорожную станцию Светланово в Попаснянском районе Луганщины. 2 февраля заблокирована ЖД-ветка в Донецкой области под Бахмутом. Штаб блокады заявил, что в случае силового разгона протестующих, они перейдут к партизанским методам борьбы и уничтожат железнодорожные магистрали.

26 января прокуратура Луганской области заявила, что открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги ветеранами АТО.

Блокирование транспортировки угля из неподконтрольных территорий привело к недопоставке топлива на электростанции Украины, что угрожает энергетической безопасности всей страны. По состоянию на 30 января нанесенные блокадой убытки составили 35 млн грн. По состоянию на 31 января сумма убытков, нанесенных «Укрзализныце», составила 2 млн 292 тыс. грн

По материалам ТК «Ирта Fax»

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