За год долг жителей Мариуполя за услуги ЖКХ вырос вдвое. Главная

Общая задолженность по ЖКХ мариупольцев за 2016 год выросла с 102 до 210 млн грн, основная часть в этой сумме составляют долги перед теплосетью – 167 млн грн. При этом уровень оплаты самый низкий — 76%. По всем другим жилищно-коммунальным услугам он не опустился ниже 94%, а за холодную воду даже вырос до 96%.

«У нас в основном это пошло уже с начала отопительного сезона. Общая динамика как раз с начала отопительного сезона – это когда пошли начисления ноябрь-декабрь. Вот как раз оно начало тянуть. Понятно: цены пошли вверх, люди увидели эти платежи», – пояснил Игорь Бабек, директор Департамента расчетов по жилищно-коммунальным услугам Мариупольского городского совета.

Отметим, что по данным Государственной службы статистики, задолженность населения за услуги ЖКХ на конец декабря 2016 года составила 23,4 млрд грн, при этом месяцем ранее в ноябре долг был 19 млрд грн. С ростом тарифов среднее начисление на одного владельца лицевого счета составили более 1,5 тыс. грн. И сразу платежи упали. Больше всего украинцы задолжали за централизованное отопление и горячее водоснабжение – на конец декабря это более 9 млрд грн, следующим по величине сегментом идет долг за газ – более 6 миллиардов, чуть меньше за электроэнергию, и 1,5 млрд грн – за водоснабжение и водоотведение. В декабре населением страны уплачено за жилищно-коммунальные 64% начисленных сумм.

Источник: ТК «Мариупольское ТВ»