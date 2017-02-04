Обострение ситуации на Донбассе не было спонтанным, – Хуг. Главная

Заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг заявляет, что обострение ситуации на Донбассе у Авдеевки не было спонтанным. Об этом пишет «Радио Свобода».

«Эта эскалация возникла не спонтанно. Где-то определенные люди сознательно решили начать. Перед тем, как это все полностью выйдет из-под контроля, перед тем, как будет привлечено еще больше людей, как еще больше жизней будет потеряно, еще больше домов будет разрушено, перед тем, как начнется настоящая гуманитарная и экологическая катастрофа, эти люди должны полностью изменить курс», – сказал Хуг.

Он выразил уверенность, что стороны конфликта способны обеспечить режим прекращения огня на Донбассе.

«Эта неделя показала нам, что те, кто принимает решения, должны начать делать разумный выбор, выбор, который принесет людям пользу, а не вред», – добавил он.

Фото: rbc.ua