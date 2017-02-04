Принятие закона о признании неподконтрольных территорий оккупированными – прямой геноцид жителей Донбасса, – правозащитник. Главная

Принятием закона о признании неподконтрольных территорий оккупированными Украина хочет полностью хочет снять с себя ответственность за все разрушения, которые были непосредственно на Донбассе. Об этом в эфире «Громадського радіо» заявил правозащитник, представитель общественного движения «Земляки» Геннадий Борисичев.

Он напомнил, что законопроект о признании неподконтрольных территорий оккупированными был зарегистрирован в Верховной Раде в июле 2016 года.

«Я хочу уточнить: не Верховная Рада хочет принять этот законопроект, а непосредственно 28 народных депутатов Украины, в большинстве своем, люди, не имеющие прямого отношения к Донбассу, хотят его пролоббировать. Как мы понимаем, это нужно им, для того чтобы укрепиться на электоральном поле перед предшествующими выборами в парламент. Эти депутаты пиарятся за счет этого и пытаются аккумулировать на себе тот электорат, который поддерживает подобные решения», – сказал Борисичевн выступает против .

Правозащитник против этого закона, «потому что он действительно является дискриминационным». «Люди, которые находятся на территориях, временно неподконтрольных Украине, на данный момент остаются на произвол судьбы. Один из самых важных элементов, который прочитывается по этому закону, – это то, что государство Украина полностью хочет снять с себя ответственность за все разрушения, которые были непосредственно на Донбассе, полностью снять с пенсионного обеспечения жителей-пенсионеров неподконтрольных территорий. То есть заканчивается война, Донбасс интегрируется в Украину, а Украина в Донбасс, а наше государство показывает этот принятый закон и говорит: "Согласно этому закону, компенсации всех материальных затрат за разрушенное и потерянное жилье, за смерти близких, за повреждение транспортных средств, за потерю вкладов и всего остального полностью возлагается на страну-агрессора"», – пояснил свою позицию активист.

По словам Борисичева, также в этом законе четко усматривается, «что, если что, после деоккупации государство Украины поможет каждому нуждающемуся с юридической помощью для обращения в Европейский суд». «То есть ситуация следующая: каждый житель Донбасса и Крыма платил налоги, на которые содержался силовой аппарат, прокуратура, СБУ, армия, МВД, пограничная служба. За что люди платили налоги? Для того чтобы развиваться в социально-экономической и культурной сфере, для того чтобы государство защищало этих людей, иначе в государстве нет никакого смысла. Государство со своей функцией не справилось, и теперь оно пытается переложить всю ответственность на Российскую Федерацию», – продолжил правозащитник.

«Мы, правозащитники, в данный момент видим этот законопроект как прямой геноцид жителей Донбасса. Эти депутаты [инициировавшие законопроект] хотят переложить всю ответственность на Россию и создать жителям неподконтрольных территорий Украины в прямом смысле слова невыносимые условия для проживания и существования и для переселенцев, в том числе. Например, согласно этому законопроекту, запрещается любое отчуждение имущества и любой способ его приобретения на неподконтрольной территории Украины, кроме порядка наследования по закону или по завещанию. То есть сейчас переселенец, выехав, каким-то образом может продать это имущество хотя бы за копейки, чтобы за что-то существовать, потому что иной поддержки от государства нет, а государство, согласно данному законопроекту, говорит: "Пока ты или кто-то из твоих близких не умрет, то ты этой квартирой распорядиться не сможешь". Я уже не говорю о прекращении центрального водоснабжения и так далее», – подчеркнул Борисичев.

По его мнению, если Верховная Рада хочет признать Россию страной-агрессором и переложить всю ответственность на нее, «пусть объявляет ей войну, пусть не спекулирует этим». «Есть хорошее выражение: лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Если мы постоянно называем вещи не своими именами, пытаемся подменять понятия, апеллировать какими-то мифическими моментами, прикрывая свои личные интересы интересами бизнеса, депутатов и олигархов, то мы и дальше будем жить в такой стране, которая при таком стечении обстоятельств никогда не встанет с колен. По поводу военного положения и всего такого – пусть это решает высшее руководство страны», – резюмировал правозащитник.