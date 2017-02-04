Суд Киева впервые на основании именно международного права признал ребенка, рожденного в «ЛНР». Главная

Ребенок, родившийся в неподконтрольном Луганске в 2015 году, получил украинское свидетельство о рождении. Суд Киевской области принял удовлетворительное решение благодаря международной конвенции. Как рассказал в эфире «Громадського радіо» волонтер Игорь Прус, который сопровождал судебный процесс, это первый такой случай.

Прус пояснил, что в указанном случае семья усыновила ребенка, рожденного в «ЛНР», «и вот-вот у них должно быть свидетельство о рождении и опекунстве "ЛНР"». Чтобы узаконить этот процесс официально на украинской территории, «мы поехали в суд и шаг за шагом пробивали этот вопрос». «На сегодня мы имеем позитивное решение украинского суда (Киевской области). Прецедент уже есть. Мы получили решение суда на руки, пришли в украинский ЗАГС, и ребенок, который имел другое имя, неизвестного отца, получил украинское свидетельство о рождении, в котором написано, что он родился в 2015 году в Луганске, усыновитель – папа такой, мама такая. И имя, фамилия, отчество, которые ему уже дали эти родители», – констатировал волонтер.

Он подчеркнул, что при «убеждении» судьи самым главным документом для принятия решения были международные конвенции по правам детей, где указано, что в условиях войны дети и защита детей лежит выше национальных законодательных актов. «Что мы должны руководствоваться не внутренним законодательством, а международным, и это должно превалировать над всем остальным. Так как мы ратифицировали эти конвенции, то должны им следовать», – сказал Прус.

То есть в данном случае решение суда позитивное потому, что здесь вступило международное законодательство, а не предписания Министерства юстиции Украины, согласно которому нужно обращаться в суд со справками с печатями «Л/ДНР». «Есть плюсы и минусы нашего вступления в Европу. Этот момент мы использовали как плюс», – подчеркнул юрист.

Он уточнил, что на решение проблем этой семьи из Луганска понадобилось примерно полгода. Пруд рассказал, что усыновители – «семья беженцев, по возможности, когда там сильно шумно и громко, они живут на свободной территории, а когда там спокойно, они возвращаются к себе домой». «Вы знаете, это уникальная семья – сам папа с инвалидностью, в коляске – они усыновляют уже четвертого ребенка», – дополнил волонтер.

«Получение легальных документов – это типичная проблема для граждан Украины, которые достигли 16-летия или родились на оккупированной территории. С получением паспорта уже проще – ребенок с мамой или папой выезжают на контролируемую Украиной территорию, и в течение дня получают документы. Самый сложный вопрос, когда ребенок рождается на оккупированной территории. Справку из роддома с печатью "ЛНР" или "ДНР" никто не примет. То есть этот ребенок просто зависает в воздухе. И эта проблема начала существовать, как только перестали функционировать [украинские] ЗАГСы на той территории. Многие люди приезжали рожать в украинские роддомы, ближайшие к оккупированным территориям, но это огромные финансовые расходы на проживание, роды, а потом переезд обратно. Мы знаем много людей, у которых есть такая проблема, но, если вы приходите в суд, у них четкое указание не признавать эти документы», – резюмировал Прус.